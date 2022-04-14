CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomics Få vigtig indsigt i CaptainBNB (CAPTAINBNB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Information Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain.

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CaptainBNB (CAPTAINBNB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Alle tiders Lav: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Nuværende pris: $ 0.008188 $ 0.008188 $ 0.008188 Få mere at vide om CaptainBNB (CAPTAINBNB) pris

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CaptainBNB (CAPTAINBNB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAPTAINBNB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAPTAINBNB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAPTAINBNB's tokenomics, kan du udforske CAPTAINBNB tokens live-pris!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CAPTAINBNB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CAPTAINBNB prishistorikken nu!

CAPTAINBNB Prisprediktion Vil du vide, hvor CAPTAINBNB måske er på vej hen? Vores CAPTAINBNB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAPTAINBNB Tokens prisprediktion nu!

