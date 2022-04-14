CAMELL (CAMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CAMELL (CAMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CAMELL (CAMT) Information The Camell Project is a cloud-based infrastructure platform that provides decentralized storage and data processing solutions. It aims to enhance efficient data management and security while creating an economical and transparent ecosystem using blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://camt.cloud/ Hvidbog: https://camell-cloud.gitbook.io/camell-project/ Block Explorer: https://tronscan.io/#/token20/TTLVdtBYipLVqVbPaaQb2Zbcubbpddtxu7 Køb CAMT nu!

CAMELL (CAMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CAMELL (CAMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Alle tiders Høj: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 Alle tiders Lav: $ 0.001901887719618652 $ 0.001901887719618652 $ 0.001901887719618652 Nuværende pris: $ 0.0038 $ 0.0038 $ 0.0038 Få mere at vide om CAMELL (CAMT) pris

CAMELL (CAMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CAMELL (CAMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAMT's tokenomics, kan du udforske CAMT tokens live-pris!

CAMELL (CAMT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CAMT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CAMT prishistorikken nu!

CAMT Prisprediktion Vil du vide, hvor CAMT måske er på vej hen? Vores CAMT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAMT Tokens prisprediktion nu!

