Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences. Officiel hjemmeside: https://camino.network Hvidbog: https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://caminoscan.com/

Camino Network (CAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Camino Network (CAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.08M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 325.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.12M Alle tiders Høj: $ 0.1965 Alle tiders Lav: $ 0.035900408249993104 Nuværende pris: $ 0.03712

Camino Network (CAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Camino Network (CAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Camino Network (CAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CAM prishistorikken nu!

CAM Prisprediktion Vil du vide, hvor CAM måske er på vej hen? Vores CAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAM Tokens prisprediktion nu!

