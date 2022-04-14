Crypto-AI-Robo (CAIR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crypto-AI-Robo (CAIR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crypto-AI-Robo (CAIR) Information In the same way that the Internet is revolutionizing content distribution, CAIR TOKEN is revolutionizing content creation by bringing together AI, Blockchain and Robotics . Major language models such as GPT-3, ChatGPT, Text-to-Image Models such as Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, Alethea AI's Text-to-Character AI System, CharacterGPT, mark the beginning of a new era in the making of content. Officiel hjemmeside: https://crypto-ai-robo.com/ Hvidbog: https://allbestico.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/FnRxMt4B2m43iqkrB5Lsk5hUiWZBBhtEqydfwkyuPu9n

Crypto-AI-Robo (CAIR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crypto-AI-Robo (CAIR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.60K $ 58.60K $ 58.60K Samlet udbud $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M Cirkulerende forsyning $ 887.84M $ 887.84M $ 887.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.61K $ 58.61K $ 58.61K Alle tiders Høj: $ 0.026 $ 0.026 $ 0.026 Alle tiders Lav: $ 0.00000527437323594 $ 0.00000527437323594 $ 0.00000527437323594 Nuværende pris: $ 0.000066 $ 0.000066 $ 0.000066 Få mere at vide om Crypto-AI-Robo (CAIR) pris

Crypto-AI-Robo (CAIR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crypto-AI-Robo (CAIR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAIR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAIR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAIR's tokenomics, kan du udforske CAIR tokens live-pris!

