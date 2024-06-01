C4E (C4E) Tokenomics Få vigtig indsigt i C4E (C4E), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

C4E (C4E) Information C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading. Officiel hjemmeside: https://c4e.io/ Hvidbog: https://c4e.io/wp-content/uploads/2024/06/C4E-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.c4e.io/ Køb C4E nu!

C4E (C4E) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for C4E (C4E), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.249 $ 0.249 $ 0.249 Alle tiders Lav: $ 0.006714068659380798 $ 0.006714068659380798 $ 0.006714068659380798 Nuværende pris: $ 0.00716 $ 0.00716 $ 0.00716 Få mere at vide om C4E (C4E) pris

C4E (C4E) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for C4E (C4E) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal C4E tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange C4E tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår C4E's tokenomics, kan du udforske C4E tokens live-pris!

Sådan køber du C4E Er du interesseret i at tilføje C4E (C4E) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe C4E, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber C4E på MEXC nu!

C4E (C4E) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for C4E hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk C4E prishistorikken nu!

C4E Prisprediktion Vil du vide, hvor C4E måske er på vej hen? Vores C4E prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se C4E Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!