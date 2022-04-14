Baanx (BXX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baanx (BXX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baanx (BXX) Information BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Officiel hjemmeside: https://www.baanxapp.com/bxx Hvidbog: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Køb BXX nu!

Baanx (BXX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baanx (BXX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.15M $ 11.15M $ 11.15M Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 191.32M $ 191.32M $ 191.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M Alle tiders Høj: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 Alle tiders Lav: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Nuværende pris: $ 0.058257 $ 0.058257 $ 0.058257 Få mere at vide om Baanx (BXX) pris

Baanx (BXX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baanx (BXX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BXX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BXX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BXX's tokenomics, kan du udforske BXX tokens live-pris!

Ved at analysere kurshistorikken for BXX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

