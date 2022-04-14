BoxBet (BXBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BoxBet (BXBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BoxBet (BXBT) Information BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards. Officiel hjemmeside: http://www.boxbet.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e Køb BXBT nu!

BoxBet (BXBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BoxBet (BXBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Alle tiders Høj: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 Alle tiders Lav: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 Nuværende pris: $ 0.0186 $ 0.0186 $ 0.0186 Få mere at vide om BoxBet (BXBT) pris

BoxBet (BXBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BoxBet (BXBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BXBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BXBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BXBT's tokenomics, kan du udforske BXBT tokens live-pris!

Sådan køber du BXBT Er du interesseret i at tilføje BoxBet (BXBT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BXBT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BXBT på MEXC nu!

BoxBet (BXBT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BXBT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BXBT prishistorikken nu!

BXBT Prisprediktion Vil du vide, hvor BXBT måske er på vej hen? Vores BXBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BXBT Tokens prisprediktion nu!

