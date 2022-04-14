BLOCK VAULT (BVT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BLOCK VAULT (BVT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BLOCK VAULT (BVT) Information BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. Officiel hjemmeside: https://bvtoken.live/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 Køb BVT nu!

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BLOCK VAULT (BVT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.275 $ 1.275 $ 1.275 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.711 $ 0.711 $ 0.711 Få mere at vide om BLOCK VAULT (BVT) pris

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BLOCK VAULT (BVT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BVT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BVT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BVT's tokenomics, kan du udforske BVT tokens live-pris!

Sådan køber du BVT Er du interesseret i at tilføje BLOCK VAULT (BVT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BVT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BVT på MEXC nu!

BLOCK VAULT (BVT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BVT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BVT prishistorikken nu!

BVT Prisprediktion Vil du vide, hvor BVT måske er på vej hen? Vores BVT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BVT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!