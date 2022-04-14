Hive AI (BUZZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hive AI (BUZZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hive AI (BUZZ) Information A modular network of interoperable DeFi agents Officiel hjemmeside: https://www.askthehive.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump Køb BUZZ nu!

Hive AI (BUZZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hive AI (BUZZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.65M $ 17.65M $ 17.65M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.19101 $ 0.19101 $ 0.19101 Alle tiders Lav: $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 Nuværende pris: $ 0.017657 $ 0.017657 $ 0.017657 Få mere at vide om Hive AI (BUZZ) pris

Hive AI (BUZZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hive AI (BUZZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUZZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUZZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUZZ's tokenomics, kan du udforske BUZZ tokens live-pris!

Sådan køber du BUZZ Er du interesseret i at tilføje Hive AI (BUZZ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BUZZ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BUZZ på MEXC nu!

Hive AI (BUZZ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BUZZ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BUZZ prishistorikken nu!

BUZZ Prisprediktion Vil du vide, hvor BUZZ måske er på vej hen? Vores BUZZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUZZ Tokens prisprediktion nu!

