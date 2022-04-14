Burger Swap (BURGER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Burger Swap (BURGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Burger Swap (BURGER) Information BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Officiel hjemmeside: http://app.burgercities.org/ Hvidbog: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Køb BURGER nu!

Burger Swap (BURGER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Burger Swap (BURGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 107.29K $ 107.29K $ 107.29K Samlet udbud $ 63.00M $ 63.00M $ 63.00M Cirkulerende forsyning $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 157.06K $ 157.06K $ 157.06K Alle tiders Høj: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 Alle tiders Lav: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Nuværende pris: $ 0.002493 $ 0.002493 $ 0.002493 Få mere at vide om Burger Swap (BURGER) pris

Burger Swap (BURGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Burger Swap (BURGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BURGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BURGER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BURGER's tokenomics, kan du udforske BURGER tokens live-pris!

Burger Swap (BURGER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BURGER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BURGER prishistorikken nu!

BURGER Prisprediktion Vil du vide, hvor BURGER måske er på vej hen? Vores BURGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BURGER Tokens prisprediktion nu!

