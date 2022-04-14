Boundless Network (BUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Boundless Network (BUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Boundless Network (BUN) Information The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability. Officiel hjemmeside: https://www.bunetwork.org/en, https://www.burritowallet.com/en Hvidbog: https://bunetwork.gitbook.io/bundaodocs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdf296EA217AEC7e118FafA9b2Ce20d0cFccd2EaF Køb BUN nu!

Boundless Network (BUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boundless Network (BUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 564.00K $ 564.00K $ 564.00K Alle tiders Høj: $ 1.264 $ 1.264 $ 1.264 Alle tiders Lav: $ 0.000459053413568236 $ 0.000459053413568236 $ 0.000459053413568236 Nuværende pris: $ 0.000564 $ 0.000564 $ 0.000564 Få mere at vide om Boundless Network (BUN) pris

Boundless Network (BUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Boundless Network (BUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUN's tokenomics, kan du udforske BUN tokens live-pris!

Boundless Network (BUN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BUN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BUN prishistorikken nu!

BUN Prisprediktion Vil du vide, hvor BUN måske er på vej hen? Vores BUN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUN Tokens prisprediktion nu!

