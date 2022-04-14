Dolos The Bully (BULLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dolos The Bully (BULLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dolos The Bully (BULLY) Information Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://www.dolosdiary.com/ Hvidbog: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Block Explorer: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Køb BULLY nu!

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dolos The Bully (BULLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 687.76K $ 687.76K $ 687.76K Samlet udbud $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M Cirkulerende forsyning $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 687.76K $ 687.76K $ 687.76K Alle tiders Høj: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 Alle tiders Lav: $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 $ 0.000663285433245388 Nuværende pris: $ 0.000716 $ 0.000716 $ 0.000716 Få mere at vide om Dolos The Bully (BULLY) pris

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dolos The Bully (BULLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BULLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BULLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BULLY's tokenomics, kan du udforske BULLY tokens live-pris!

Dolos The Bully (BULLY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BULLY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BULLY prishistorikken nu!

BULLY Prisprediktion Vil du vide, hvor BULLY måske er på vej hen? Vores BULLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BULLY Tokens prisprediktion nu!

