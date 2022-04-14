Buckazoids (BUCKAZOIDS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Buckazoids (BUCKAZOIDS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Information Buckazoids first appeared in the 1989 sci-fi adventure game Space Quest III, developed by Sierra On-Line. In the game, these gold coins—featuring a vertical "₿" symbol and numeric denominations—served as universal intergalactic currency. Players used them to purchase gear, pay for transportation, and trade with alien merchants. They can be considered an early example of a "decentralized" digital currency within a virtual world. Officiel hjemmeside: https://buckazoids-solana.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BQQzEvYT4knThhkSPBvSKBLg1LEczisWLhx5ydJipump Køb BUCKAZOIDS nu!

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Buckazoids (BUCKAZOIDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 483.66K $ 483.66K $ 483.66K Alle tiders Høj: $ 0.008998 $ 0.008998 $ 0.008998 Alle tiders Lav: $ 0.000502352145979187 $ 0.000502352145979187 $ 0.000502352145979187 Nuværende pris: $ 0.0004837 $ 0.0004837 $ 0.0004837 Få mere at vide om Buckazoids (BUCKAZOIDS) pris

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Buckazoids (BUCKAZOIDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUCKAZOIDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUCKAZOIDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUCKAZOIDS's tokenomics, kan du udforske BUCKAZOIDS tokens live-pris!

Sådan køber du BUCKAZOIDS Er du interesseret i at tilføje Buckazoids (BUCKAZOIDS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BUCKAZOIDS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BUCKAZOIDS på MEXC nu!

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BUCKAZOIDS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BUCKAZOIDS prishistorikken nu!

BUCKAZOIDS Prisprediktion Vil du vide, hvor BUCKAZOIDS måske er på vej hen? Vores BUCKAZOIDS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUCKAZOIDS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!