Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Imaginary Ones (BUBBLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Imaginary Ones (BUBBLE) Information Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Officiel hjemmeside: https://imaginaryones.com/ Hvidbog: https://bubble.imaginaryones.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Køb BUBBLE nu!

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Imaginary Ones (BUBBLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.78B $ 2.78B $ 2.78B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Alle tiders Høj: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Alle tiders Lav: $ 0.000405708772479809 $ 0.000405708772479809 $ 0.000405708772479809 Nuværende pris: $ 0.000534 $ 0.000534 $ 0.000534 Få mere at vide om Imaginary Ones (BUBBLE) pris

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Imaginary Ones (BUBBLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUBBLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUBBLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUBBLE's tokenomics, kan du udforske BUBBLE tokens live-pris!

Sådan køber du BUBBLE Er du interesseret i at tilføje Imaginary Ones (BUBBLE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BUBBLE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BUBBLE på MEXC nu!

Imaginary Ones (BUBBLE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BUBBLE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BUBBLE prishistorikken nu!

BUBBLE Prisprediktion Vil du vide, hvor BUBBLE måske er på vej hen? Vores BUBBLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUBBLE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!