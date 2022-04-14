Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomics

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Imaginary Ones (BUBBLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Imaginary Ones (BUBBLE) Information

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Officiel hjemmeside:
https://imaginaryones.com/
Hvidbog:
https://bubble.imaginaryones.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Imaginary Ones (BUBBLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.49M
$ 1.49M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 2.78B
$ 2.78B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 5.34M
$ 5.34M
Alle tiders Høj:
$ 0.06
$ 0.06
Alle tiders Lav:
$ 0.000405708772479809
$ 0.000405708772479809
Nuværende pris:
$ 0.000534
$ 0.000534

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Imaginary Ones (BUBBLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BUBBLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BUBBLE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BUBBLE's tokenomics, kan du udforske BUBBLE tokens live-pris!

Sådan køber du BUBBLE

Er du interesseret i at tilføje Imaginary Ones (BUBBLE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BUBBLE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Imaginary Ones (BUBBLE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BUBBLE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BUBBLE Prisprediktion

Vil du vide, hvor BUBBLE måske er på vej hen? Vores BUBBLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

