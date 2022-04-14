BSX Protocol (BSX) Tokenomics
"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."
BSX Protocol (BSX) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BSX Protocol (BSX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
BSX Protocol (BSX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for BSX Protocol (BSX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BSX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BSX tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BSX's tokenomics, kan du udforske BSX tokens live-pris!
BSX Protocol (BSX) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for BSX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
BSX Prisprediktion
Vil du vide, hvor BSX måske er på vej hen? Vores BSX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
