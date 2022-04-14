BSX Protocol (BSX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BSX Protocol (BSX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BSX Protocol (BSX) Information "BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team." Officiel hjemmeside: https://www.bsx.exchange/ Hvidbog: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Block Explorer: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e Køb BSX nu!

BSX Protocol (BSX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BSX Protocol (BSX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M Samlet udbud $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Cirkulerende forsyning $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.31M $ 29.31M $ 29.31M Alle tiders Høj: $ 0.44982 $ 0.44982 $ 0.44982 Alle tiders Lav: $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 Nuværende pris: $ 0.02937 $ 0.02937 $ 0.02937 Få mere at vide om BSX Protocol (BSX) pris

BSX Protocol (BSX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BSX Protocol (BSX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSX's tokenomics, kan du udforske BSX tokens live-pris!

BSX Protocol (BSX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BSX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BSX prishistorikken nu!

BSX Prisprediktion Vil du vide, hvor BSX måske er på vej hen? Vores BSX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BSX Tokens prisprediktion nu!

