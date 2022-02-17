Blocksport (BSPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blocksport (BSPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blocksport (BSPT) Information Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode. Officiel hjemmeside: https://blocksport.io/ Hvidbog: https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5 Køb BSPT nu!

Blocksport (BSPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blocksport (BSPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.41K $ 51.41K $ 51.41K Alle tiders Høj: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Alle tiders Lav: $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 Nuværende pris: $ 0.00005141 $ 0.00005141 $ 0.00005141 Få mere at vide om Blocksport (BSPT) pris

Blocksport (BSPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blocksport (BSPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSPT's tokenomics, kan du udforske BSPT tokens live-pris!

Blocksport (BSPT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BSPT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BSPT prishistorikken nu!

BSPT Prisprediktion Vil du vide, hvor BSPT måske er på vej hen? Vores BSPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BSPT Tokens prisprediktion nu!

