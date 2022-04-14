Bitrock (BROCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitrock (BROCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitrock (BROCK) Information Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Officiel hjemmeside: https://bit-rock.io/ Hvidbog: https://docs.bit-rock.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 Køb BROCK nu!

Bitrock (BROCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitrock (BROCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Alle tiders Høj: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 Alle tiders Lav: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Nuværende pris: $ 0.01837 $ 0.01837 $ 0.01837 Få mere at vide om Bitrock (BROCK) pris

Bitrock (BROCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitrock (BROCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BROCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BROCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BROCK's tokenomics, kan du udforske BROCK tokens live-pris!

