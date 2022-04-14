Broccoli (BROCCOLIF3B) Tokenomics Få vigtig indsigt i Broccoli (BROCCOLIF3B), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Broccoli (BROCCOLIF3B) Information The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme Officiel hjemmeside: https://firstbroccoli.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b Køb BROCCOLIF3B nu!

Broccoli (BROCCOLIF3B) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Broccoli (BROCCOLIF3B), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M Alle tiders Høj: $ 0.120571 $ 0.120571 $ 0.120571 Alle tiders Lav: $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 Nuværende pris: $ 0.009716 $ 0.009716 $ 0.009716 Få mere at vide om Broccoli (BROCCOLIF3B) pris

Broccoli (BROCCOLIF3B) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Broccoli (BROCCOLIF3B) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BROCCOLIF3B tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BROCCOLIF3B tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BROCCOLIF3B's tokenomics, kan du udforske BROCCOLIF3B tokens live-pris!

Sådan køber du BROCCOLIF3B Er du interesseret i at tilføje Broccoli (BROCCOLIF3B) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BROCCOLIF3B, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BROCCOLIF3B på MEXC nu!

Broccoli (BROCCOLIF3B) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BROCCOLIF3B hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BROCCOLIF3B prishistorikken nu!

BROCCOLIF3B Prisprediktion Vil du vide, hvor BROCCOLIF3B måske er på vej hen? Vores BROCCOLIF3B prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BROCCOLIF3B Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!