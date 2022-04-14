Broak on Base (BROAK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Broak on Base (BROAK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Broak on Base (BROAK) Information Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Officiel hjemmeside: https://www.broakonbase.fyi/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Block Explorer: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Køb BROAK nu!

Broak on Base (BROAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Broak on Base (BROAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Samlet udbud $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Cirkulerende forsyning $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Alle tiders Høj: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Alle tiders Lav: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Nuværende pris: $ 0.00288 $ 0.00288 $ 0.00288 Få mere at vide om Broak on Base (BROAK) pris

Broak on Base (BROAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Broak on Base (BROAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BROAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BROAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BROAK's tokenomics, kan du udforske BROAK tokens live-pris!

Sådan køber du BROAK Er du interesseret i at tilføje Broak on Base (BROAK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BROAK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BROAK på MEXC nu!

Broak on Base (BROAK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BROAK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BROAK prishistorikken nu!

BROAK Prisprediktion Vil du vide, hvor BROAK måske er på vej hen? Vores BROAK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BROAK Tokens prisprediktion nu!

