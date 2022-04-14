BRN Metaverse (BRN) Tokenomics Få vigtig indsigt i BRN Metaverse (BRN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BRN Metaverse (BRN) Information BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Officiel hjemmeside: https://www.brnmetaverse.net/ Hvidbog: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Køb BRN nu!

BRN Metaverse (BRN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BRN Metaverse (BRN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Samlet udbud $ 29.70M $ 29.70M $ 29.70M Cirkulerende forsyning $ 27.95M $ 27.95M $ 27.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M Alle tiders Høj: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 Alle tiders Lav: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Nuværende pris: $ 0.18165 $ 0.18165 $ 0.18165 Få mere at vide om BRN Metaverse (BRN) pris

BRN Metaverse (BRN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BRN Metaverse (BRN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRN's tokenomics, kan du udforske BRN tokens live-pris!

Sådan køber du BRN Er du interesseret i at tilføje BRN Metaverse (BRN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BRN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BRN på MEXC nu!

BRN Metaverse (BRN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BRN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BRN prishistorikken nu!

BRN Prisprediktion Vil du vide, hvor BRN måske er på vej hen? Vores BRN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!