REDBRICK (BRIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i REDBRICK (BRIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

REDBRICK (BRIC) Information Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy. Officiel hjemmeside: https://redbrick.land Hvidbog: https://docs.redbrick.land/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb40f2e5291c3Db45AbB0Ca8DF76F1C21E9f112a9 Køb BRIC nu!

REDBRICK (BRIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REDBRICK (BRIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.12M $ 7.12M $ 7.12M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 235.11M $ 235.11M $ 235.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.28M $ 30.28M $ 30.28M Alle tiders Høj: $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 Alle tiders Lav: $ 0.008117664543909395 $ 0.008117664543909395 $ 0.008117664543909395 Nuværende pris: $ 0.03028 $ 0.03028 $ 0.03028 Få mere at vide om REDBRICK (BRIC) pris

REDBRICK (BRIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for REDBRICK (BRIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRIC's tokenomics, kan du udforske BRIC tokens live-pris!

Sådan køber du BRIC Er du interesseret i at tilføje REDBRICK (BRIC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BRIC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BRIC på MEXC nu!

REDBRICK (BRIC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BRIC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BRIC prishistorikken nu!

BRIC Prisprediktion Vil du vide, hvor BRIC måske er på vej hen? Vores BRIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRIC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!