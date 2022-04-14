BRETT (BRETTETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i BRETT (BRETTETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BRETT (BRETTETH) Information Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Officiel hjemmeside: https://brettcoineth.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Køb BRETTETH nu!

BRETT (BRETTETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BRETT (BRETTETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M Samlet udbud $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Cirkulerende forsyning $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M Alle tiders Høj: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 Alle tiders Lav: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Nuværende pris: $ 0.1338 $ 0.1338 $ 0.1338 Få mere at vide om BRETT (BRETTETH) pris

BRETT (BRETTETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BRETT (BRETTETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRETTETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRETTETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRETTETH's tokenomics, kan du udforske BRETTETH tokens live-pris!

BRETT (BRETTETH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BRETTETH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BRETTETH prishistorikken nu!

BRETTETH Prisprediktion Vil du vide, hvor BRETTETH måske er på vej hen? Vores BRETTETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRETTETH Tokens prisprediktion nu!

