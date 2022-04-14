BoxcatAI (BOXCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BoxcatAI (BOXCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BoxcatAI (BOXCAT) Information Boxcat is a meme community-based P2E project. The community user-focused BOXCAT project seeks total Web3 entertainments through Character NFT, Meme Token, Tap 2 Earn, and VIP Party with holders. Over 590k+ users have joined our game. Join our army! Officiel hjemmeside: https://boxcatai.com Hvidbog: https://boxcat.gitbook.io/boxcat Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x63ee66898ed6fbe0116c27dfe44e18f0cb5bf963 Køb BOXCAT nu!

BoxcatAI (BOXCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BoxcatAI (BOXCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 91.83K $ 91.83K $ 91.83K Alle tiders Høj: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Alle tiders Lav: $ 0.000072115423216013 $ 0.000072115423216013 $ 0.000072115423216013 Nuværende pris: $ 0.00009183 $ 0.00009183 $ 0.00009183 Få mere at vide om BoxcatAI (BOXCAT) pris

BoxcatAI (BOXCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BoxcatAI (BOXCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOXCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOXCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOXCAT's tokenomics, kan du udforske BOXCAT tokens live-pris!

