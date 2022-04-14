Spookyswap (BOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spookyswap (BOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spookyswap (BOO) Information SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Officiel hjemmeside: https://spooky.fi Hvidbog: https://docs.spookyswap.finance/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Køb BOO nu!

Spookyswap (BOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spookyswap (BOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Samlet udbud $ 13.67M $ 13.67M $ 13.67M Cirkulerende forsyning $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Alle tiders Høj: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 Alle tiders Lav: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 Nuværende pris: $ 0.2229 $ 0.2229 $ 0.2229 Få mere at vide om Spookyswap (BOO) pris

Spookyswap (BOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spookyswap (BOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOO's tokenomics, kan du udforske BOO tokens live-pris!

Spookyswap (BOO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOO prishistorikken nu!

BOO Prisprediktion Vil du vide, hvor BOO måske er på vej hen? Vores BOO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOO Tokens prisprediktion nu!

