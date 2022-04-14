Build On BNB (BOBBSC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Build On BNB (BOBBSC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Build On BNB (BOBBSC) Information build on BNB Officiel hjemmeside: https://buildonbnbbob.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x51363f073b1e4920fda7aa9e9d84ba97ede1560e#balances Køb BOBBSC nu!

Build On BNB (BOBBSC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Build On BNB (BOBBSC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.67M $ 29.67M $ 29.67M Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.67M $ 29.67M $ 29.67M Alle tiders Høj: $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 $ 0.000000159332 Alle tiders Lav: $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 $ 0.000000000008060386 Nuværende pris: $ 0.000000070517 $ 0.000000070517 $ 0.000000070517 Få mere at vide om Build On BNB (BOBBSC) pris

Build On BNB (BOBBSC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Build On BNB (BOBBSC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOBBSC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOBBSC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOBBSC's tokenomics, kan du udforske BOBBSC tokens live-pris!

Sådan køber du BOBBSC Er du interesseret i at tilføje Build On BNB (BOBBSC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOBBSC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BOBBSC på MEXC nu!

Build On BNB (BOBBSC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOBBSC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOBBSC prishistorikken nu!

BOBBSC Prisprediktion Vil du vide, hvor BOBBSC måske er på vej hen? Vores BOBBSC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOBBSC Tokens prisprediktion nu!

