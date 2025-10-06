UdvekslingDEX+
Den direkte Pacu Jalur pris i dag er 0.000171 USD. Følg med i realtid BOATKID til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOATKID prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BOATKID

BOATKID Prisinfo

Hvad er BOATKID

BOATKID Tokenomics

BOATKID Prisprognose

BOATKID Historik

BOATKID Købsguide

BOATKID-til-fiat-valutaomregner

Pacu Jalur Logo

Pacu Jalur-kurs(BOATKID)

1 BOATKID til USD direkte pris:

$0.000171
$0.000171$0.000171
-20.42%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Live prisdiagram
Pacu Jalur (BOATKID) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0001698
$ 0.0001698$ 0.0001698
24H lav
$ 0.0002993
$ 0.0002993$ 0.0002993
24H høj

$ 0.0001698
$ 0.0001698$ 0.0001698

$ 0.0002993
$ 0.0002993$ 0.0002993

--
----

--
----

0.00%

-20.41%

-34.91%

-34.91%

Pacu Jalur (BOATKID) realtidsprisen er $ 0.000171. I løbet af de sidste 24 timer har BOATKID handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0001698 og et højdepunkt på $ 0.0002993, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOATKIDs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, BOATKID har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -20.41% i løbet af 24 timer og -34.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pacu Jalur (BOATKID) Markedsinformation

--
----

$ 2.07K
$ 2.07K$ 2.07K

$ 170.61K
$ 170.61K$ 170.61K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

Den nuværende markedsværdi på Pacu Jalur er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 2.07K. Det cirkulerende forsyning af BOATKID er --, med et samlet udbud på 997735729. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 170.61K.

Pacu Jalur (BOATKID) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Pacu Jalur i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000043878-20.41%
30 dage$ -0.0004911-74.18%
60 dage$ -0.000818-82.71%
90 dage$ -0.001559-90.12%
Pacu Jalur Prisændring i dag

I dag BOATKID blev der registreret en ændring på $ -0.000043878 (-20.41%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Pacu Jalur 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0004911 (-74.18%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Pacu Jalur 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BOATKID sås en ændring af $ -0.000818 (-82.71%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Pacu Jalur 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.001559 (-90.12%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Pacu Jalur (BOATKID)?

Tjek Pacu JalurPrishistorik-siden nu.

Hvad er Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePacu Jalurinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBOATKIDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Pacu Jalur på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Pacu Jalur købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Pacu Jalur Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pacu Jalur (BOATKID) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pacu Jalur (BOATKID) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pacu Jalur.

Tjek Pacu Jalur prisprediktion nu!

Pacu Jalur (BOATKID) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pacu Jalur (BOATKID) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOATKID Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Pacu Jalur (BOATKID)

Leder du efter, hvordan du køber Pacu Jalur? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Pacu Jalur på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BOATKID til lokale valutaer

1 Pacu Jalur(BOATKID) til VND
4.499865
1 Pacu Jalur(BOATKID) til AUD
A$0.00025992
1 Pacu Jalur(BOATKID) til GBP
0.00012996
1 Pacu Jalur(BOATKID) til EUR
0.00014706
1 Pacu Jalur(BOATKID) til USD
$0.000171
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MYR
RM0.00071649
1 Pacu Jalur(BOATKID) til TRY
0.00718713
1 Pacu Jalur(BOATKID) til JPY
¥0.026163
1 Pacu Jalur(BOATKID) til ARS
ARS$0.24533712
1 Pacu Jalur(BOATKID) til RUB
0.01374669
1 Pacu Jalur(BOATKID) til INR
0.01517967
1 Pacu Jalur(BOATKID) til IDR
Rp2.84999886
1 Pacu Jalur(BOATKID) til PHP
0.01003599
1 Pacu Jalur(BOATKID) til EGP
￡E.0.00807633
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BRL
R$0.00091827
1 Pacu Jalur(BOATKID) til CAD
C$0.0002394
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BDT
0.02091672
1 Pacu Jalur(BOATKID) til NGN
0.24710868
1 Pacu Jalur(BOATKID) til COP
$0.65769165
1 Pacu Jalur(BOATKID) til ZAR
R.0.00297027
1 Pacu Jalur(BOATKID) til UAH
0.00717345
1 Pacu Jalur(BOATKID) til TZS
T.Sh.0.41911758
1 Pacu Jalur(BOATKID) til VES
Bs0.037791
1 Pacu Jalur(BOATKID) til CLP
$0.161082
1 Pacu Jalur(BOATKID) til PKR
Rs0.0482904
1 Pacu Jalur(BOATKID) til KZT
0.09028458
1 Pacu Jalur(BOATKID) til THB
฿0.00550962
1 Pacu Jalur(BOATKID) til TWD
NT$0.00526509
1 Pacu Jalur(BOATKID) til AED
د.إ0.00062757
1 Pacu Jalur(BOATKID) til CHF
Fr0.0001368
1 Pacu Jalur(BOATKID) til HKD
HK$0.00132867
1 Pacu Jalur(BOATKID) til AMD
֏0.06521598
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MAD
.د.م0.00157833
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MXN
$0.00317376
1 Pacu Jalur(BOATKID) til SAR
ريال0.00064125
1 Pacu Jalur(BOATKID) til ETB
Br0.02627073
1 Pacu Jalur(BOATKID) til KES
KSh0.02203164
1 Pacu Jalur(BOATKID) til JOD
د.أ0.000121239
1 Pacu Jalur(BOATKID) til PLN
0.00062928
1 Pacu Jalur(BOATKID) til RON
лв0.00075411
1 Pacu Jalur(BOATKID) til SEK
kr0.00162108
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BGN
лв0.00028899
1 Pacu Jalur(BOATKID) til HUF
Ft0.05753637
1 Pacu Jalur(BOATKID) til CZK
0.00360639
1 Pacu Jalur(BOATKID) til KWD
د.ك0.000052155
1 Pacu Jalur(BOATKID) til ILS
0.00055575
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BOB
Bs0.00118161
1 Pacu Jalur(BOATKID) til AZN
0.0002907
1 Pacu Jalur(BOATKID) til TJS
SM0.00156978
1 Pacu Jalur(BOATKID) til GEL
0.00046341
1 Pacu Jalur(BOATKID) til AOA
Kz0.15673689
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BHD
.د.ب0.000064125
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BMD
$0.000171
1 Pacu Jalur(BOATKID) til DKK
kr0.00110637
1 Pacu Jalur(BOATKID) til HNL
L0.00448362
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MUR
0.00782154
1 Pacu Jalur(BOATKID) til NAD
$0.00295659
1 Pacu Jalur(BOATKID) til NOK
kr0.00173052
1 Pacu Jalur(BOATKID) til NZD
$0.00029754
1 Pacu Jalur(BOATKID) til PAB
B/.0.000171
1 Pacu Jalur(BOATKID) til PGK
K0.0007182
1 Pacu Jalur(BOATKID) til QAR
ر.ق0.00062073
1 Pacu Jalur(BOATKID) til RSD
дин.0.01737018
1 Pacu Jalur(BOATKID) til UZS
soʻm2.03571396
1 Pacu Jalur(BOATKID) til ALL
L0.01427679
1 Pacu Jalur(BOATKID) til ANG
ƒ0.00030609
1 Pacu Jalur(BOATKID) til AWG
ƒ0.00030609
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BBD
$0.000342
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BAM
KM0.00028728
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BIF
Fr0.499833
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BND
$0.00022059
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BSD
$0.000171
1 Pacu Jalur(BOATKID) til JMD
$0.02736855
1 Pacu Jalur(BOATKID) til KHR
0.684
1 Pacu Jalur(BOATKID) til KMF
Fr0.072846
1 Pacu Jalur(BOATKID) til LAK
3.71739123
1 Pacu Jalur(BOATKID) til LKR
රු0.05191218
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MDL
L0.00290187
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MGA
Ar0.7668153
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MOP
P0.00136971
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MVR
0.0026163
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MWK
MK0.2958471
1 Pacu Jalur(BOATKID) til MZN
MT0.0109269
1 Pacu Jalur(BOATKID) til NPR
रु0.02418624
1 Pacu Jalur(BOATKID) til PYG
1.212732
1 Pacu Jalur(BOATKID) til RWF
Fr0.248463
1 Pacu Jalur(BOATKID) til SBD
$0.00140733
1 Pacu Jalur(BOATKID) til SCR
0.00233586
1 Pacu Jalur(BOATKID) til SRD
$0.0065835
1 Pacu Jalur(BOATKID) til SVC
$0.00149625
1 Pacu Jalur(BOATKID) til SZL
L0.00295659
1 Pacu Jalur(BOATKID) til TMT
m0.0005985
1 Pacu Jalur(BOATKID) til TND
د.ت0.000503424
1 Pacu Jalur(BOATKID) til TTD
$0.00115767
1 Pacu Jalur(BOATKID) til UGX
Sh0.593712
1 Pacu Jalur(BOATKID) til XAF
Fr0.096615
1 Pacu Jalur(BOATKID) til XCD
$0.0004617
1 Pacu Jalur(BOATKID) til XOF
Fr0.096615
1 Pacu Jalur(BOATKID) til XPF
Fr0.017442
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BWP
P0.00228969
1 Pacu Jalur(BOATKID) til BZD
$0.00034371
1 Pacu Jalur(BOATKID) til CVE
$0.01625355
1 Pacu Jalur(BOATKID) til DJF
Fr0.030267
1 Pacu Jalur(BOATKID) til DOP
$0.01095426
1 Pacu Jalur(BOATKID) til DZD
د.ج0.02222487
1 Pacu Jalur(BOATKID) til FJD
$0.00038646
1 Pacu Jalur(BOATKID) til GNF
Fr1.47402
1 Pacu Jalur(BOATKID) til GTQ
Q0.00130644
1 Pacu Jalur(BOATKID) til GYD
$0.03581082
1 Pacu Jalur(BOATKID) til ISK
kr0.021204

Pacu Jalur Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Pacu Jalur, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Pacu Jalur

Hvor meget er Pacu Jalur (BOATKID) værd i dag?
Den direkte BOATKID pris i USD er 0.000171 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOATKID til USD pris?
Den aktuelle pris på BOATKIDtil USD er $ 0.000171. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pacu Jalur?
Markedsværdien for BOATKID er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOATKID?
Den cirkulerende forsyning af BOATKID er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOATKID?
BOATKID opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOATKID?
BOATKID så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for BOATKID?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOATKID er $ 2.07K USD.
Bliver BOATKID højere i år?
BOATKID kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOATKID prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

