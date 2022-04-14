TaskBunny (BNY) Tokenomics Få vigtig indsigt i TaskBunny (BNY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TaskBunny (BNY) Information TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. Officiel hjemmeside: https://taskbunny.io/ Hvidbog: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0 Køb BNY nu!

TaskBunny (BNY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TaskBunny (BNY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Alle tiders Høj: $ 0.05999 $ 0.05999 $ 0.05999 Alle tiders Lav: $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 Nuværende pris: $ 0.00218 $ 0.00218 $ 0.00218 Få mere at vide om TaskBunny (BNY) pris

TaskBunny (BNY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TaskBunny (BNY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNY's tokenomics, kan du udforske BNY tokens live-pris!

Sådan køber du BNY Er du interesseret i at tilføje TaskBunny (BNY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BNY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BNY på MEXC nu!

TaskBunny (BNY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BNY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BNY prishistorikken nu!

BNY Prisprediktion Vil du vide, hvor BNY måske er på vej hen? Vores BNY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BNY Tokens prisprediktion nu!

