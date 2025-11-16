Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomics

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:21:22 (UTC+8)
USD

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.18M
Samlet udbud
$ 588,659.61T
Cirkulerende forsyning
$ 588,659.61T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.70M
Alle tiders Høj:
$ 0.0000000000132
Alle tiders Lav:
$ 0.000000000001738887
Nuværende pris:
$ 0.000000000003701
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Information

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Officiel hjemmeside:
https://bnbtiger.top/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xF8584516b7d2c156C763C874d6813E06b57e4cB5

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BNBTIGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BNBTIGER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BNBTIGER's tokenomics, kan du udforske BNBTIGER tokens live-pris!

Sådan køber du BNBTIGER

Er du interesseret i at tilføje Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BNBTIGER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BNBTIGER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BNBTIGER Prisprediktion

Vil du vide, hvor BNBTIGER måske er på vej hen? Vores BNBTIGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

