Den direkte Bnb Tiger Inu pris i dag er 0.000000000004569 USD. Følg med i realtid BNBTIGER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BNBTIGER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Bnb Tiger Inu Logo

Bnb Tiger Inu-kurs(BNBTIGER)

1 BNBTIGER til USD direkte pris:

$0.000000000004569
$0.000000000004569
+0.57%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:00:52 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.000000000004423
$ 0.000000000004423
24H lav
$ 0.000000000004973
$ 0.000000000004973
24H høj

$ 0.000000000004423
$ 0.000000000004423

$ 0.000000000004973
$ 0.000000000004973

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887

-0.85%

+0.57%

-12.29%

-12.29%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) realtidsprisen er $ 0.000000000004569. I løbet af de sidste 24 timer har BNBTIGER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.000000000004423 og et højdepunkt på $ 0.000000000004973, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BNBTIGERs højeste pris nogensinde er $ 0.000000000011449246, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000000000001738887.

Når det gælder kortsigtet performance, BNBTIGER har ændret sig med -0.85% i løbet af den sidste time, +0.57% i løbet af 24 timer og -12.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Markedsinformation

No.3870

$ 2.69M
$ 2.69M

$ 28.01K
$ 28.01K

$ 4.57M
$ 4.57M

588,659.61T
588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Bnb Tiger Inu er $ 2.69M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 28.01K. Det cirkulerende forsyning af BNBTIGER er 588,659.61T, med et samlet udbud på 588659610002000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.57M.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Bnb Tiger Inu i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000000000000259+0.57%
30 dage$ -0.00000000000423-48.08%
60 dage$ -0.000000000000431-8.62%
90 dage$ -0.000000000000431-8.62%
Bnb Tiger Inu Prisændring i dag

I dag BNBTIGER blev der registreret en ændring på $ +0.0000000000000259 (+0.57%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Bnb Tiger Inu 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000000000423 (-48.08%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Bnb Tiger Inu 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BNBTIGER sås en ændring af $ -0.000000000000431 (-8.62%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Bnb Tiger Inu 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.000000000000431 (-8.62%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Tjek Bnb Tiger InuPrishistorik-siden nu.

Hvad er Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBnb Tiger Inuinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBNBTIGERtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Bnb Tiger Inu på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Bnb Tiger Inu købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Bnb Tiger Inu Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bnb Tiger Inu.

Tjek Bnb Tiger Inu prisprediktion nu!

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BNBTIGER Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Leder du efter, hvordan du køber Bnb Tiger Inu? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Bnb Tiger Inu på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BNBTIGER til lokale valutaer

1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til VND
0.000000120233235
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til AUD
A$0.00000000000694488
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til GBP
0.00000000000347244
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til EUR
0.00000000000392934
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til USD
$0.000000000004569
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MYR
RM0.00000000001914411
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til TRY
0.00000000019203507
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til JPY
¥0.000000000699057
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til ARS
ARS$0.00000000655523568
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til RUB
0.00000000036730191
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til INR
0.00000000040559013
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til IDR
Rp0.00000007614996954
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til PHP
0.00000000026815461
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til EGP
￡E.0.00000000021579387
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BRL
R$0.00000000002453553
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til CAD
C$0.0000000000063966
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BDT
0.00000000055888008
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til NGN
0.00000000660257052
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til COP
$0.00000001757305935
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til ZAR
R.0.00000000007936353
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til UAH
0.00000000019166955
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til TZS
T.Sh.0.00000001119852762
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til VES
Bs0.000000001009749
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til CLP
$0.000000004303998
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til PKR
Rs0.0000000012902856
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til KZT
0.00000000241234062
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til THB
฿0.00000000014721318
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til TWD
NT$0.00000000014067951
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til AED
د.إ0.00000000001676823
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til CHF
Fr0.0000000000036552
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til HKD
HK$0.00000000003550113
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til AMD
֏0.00000000174252522
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MAD
.د.م0.00000000004217187
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MXN
$0.00000000008480064
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til SAR
ريال0.00000000001713375
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til ETB
Br0.00000000070193547
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til KES
KSh0.00000000058866996
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til JOD
د.أ0.000000000003239421
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til PLN
0.00000000001681392
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til RON
лв0.00000000002014929
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til SEK
kr0.00000000004331412
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BGN
лв0.00000000000772161
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til HUF
Ft0.00000000153733143
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til CZK
0.00000000009636021
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til KWD
د.ك0.000000000001393545
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til ILS
0.00000000001484925
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BOB
Bs0.00000000003157179
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til AZN
0.0000000000077673
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til TJS
SM0.00000000004194342
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til GEL
0.00000000001238199
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til AOA
Kz0.00000000418789971
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BHD
.د.ب0.000000000001713375
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BMD
$0.000000000004569
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til DKK
kr0.00000000002956143
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til HNL
L0.00000000011979918
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MUR
0.00000000020898606
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til NAD
$0.00000000007899801
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til NOK
kr0.00000000004623828
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til NZD
$0.00000000000795006
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til PAB
B/.0.000000000004569
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til PGK
K0.0000000000191898
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til QAR
ر.ق0.00000000001658547
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til RSD
дин.0.00000000046411902
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til UZS
soʻm0.00000005439284844
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til ALL
L0.00000000038146581
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til ANG
ƒ0.00000000000817851
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til AWG
ƒ0.00000000000817851
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BBD
$0.000000000009138
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BAM
KM0.00000000000767592
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BIF
Fr0.000000013355187
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BND
$0.00000000000589401
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BSD
$0.000000000004569
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til JMD
$0.00000000073126845
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til KHR
0.000000018276
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til KMF
Fr0.000000001946394
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til LAK
0.00000009932608497
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til LKR
රු0.00000000138705702
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MDL
L0.00000000007753593
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MGA
Ar0.0000000204887667
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MOP
P0.00000000003659769
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MVR
0.0000000000699057
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MWK
MK0.0000000079048269
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til MZN
MT0.0000000002919591
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til NPR
रु0.00000000064623936
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til PYG
0.000000032403348
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til RWF
Fr0.000000006638757
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til SBD
$0.00000000003760287
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til SCR
0.00000000006241254
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til SRD
$0.0000000001759065
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til SVC
$0.00000000003997875
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til SZL
L0.00000000007899801
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til TMT
m0.0000000000159915
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til TND
د.ت0.000000000013451136
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til TTD
$0.00000000003093213
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til UGX
Sh0.000000015863568
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til XAF
Fr0.000000002581485
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til XCD
$0.0000000000123363
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til XOF
Fr0.000000002581485
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til XPF
Fr0.000000000466038
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BWP
P0.00000000006117891
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til BZD
$0.00000000000918369
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til CVE
$0.00000000043428345
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til DJF
Fr0.000000000808713
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til DOP
$0.00000000029269014
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til DZD
د.ج0.00000000059383293
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til FJD
$0.00000000001032594
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til GNF
Fr0.00000003938478
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til GTQ
Q0.00000000003490716
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til GYD
$0.00000000095683998
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) til ISK
kr0.000000000566556

Bnb Tiger Inu Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Bnb Tiger Inu, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Bnb Tiger Inu hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Bnb Tiger Inu

Hvor meget er Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) værd i dag?
Den direkte BNBTIGER pris i USD er 0.000000000004569 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BNBTIGER til USD pris?
Den aktuelle pris på BNBTIGERtil USD er $ 0.000000000004569. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bnb Tiger Inu?
Markedsværdien for BNBTIGER er $ 2.69M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BNBTIGER?
Den cirkulerende forsyning af BNBTIGER er 588,659.61T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BNBTIGER?
BNBTIGER opnåede en ATH-pris på 0.000000000011449246 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BNBTIGER?
BNBTIGER så en ATL-pris på 0.000000000001738887 USD.
Hvad er handelsvolumen for BNBTIGER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BNBTIGER er $ 28.01K USD.
Bliver BNBTIGER højere i år?
BNBTIGER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BNBTIGER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:00:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$0.000000000004569
$110,413.40

$3,881.67

$0.03198

$186.48

$1.0002

$110,413.40

$3,881.67

$186.48

$73.40

$2.5093

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07168

$0.000498

$0.000000000000000000000015

$0.0000000000006278

$0.00004709

$0.0021

