BANANATOK (BNA) Tokenomics Få vigtig indsigt i BANANATOK (BNA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BANANATOK (BNA) Information Bananatok is a crypto themed SNS chatting application. Bananatok supports crypto transaction in chat window without the need to pay gas. Officiel hjemmeside: https://bananatok.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x07eef7c8db33b69b7a541829bb988c745e3ca16c Køb BNA nu!

BANANATOK (BNA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BANANATOK (BNA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Alle tiders Høj: $ 0.0033859 $ 0.0033859 $ 0.0033859 Alle tiders Lav: $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 Nuværende pris: $ 0.0007491 $ 0.0007491 $ 0.0007491 Få mere at vide om BANANATOK (BNA) pris

BANANATOK (BNA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BANANATOK (BNA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNA's tokenomics, kan du udforske BNA tokens live-pris!

Sådan køber du BNA Er du interesseret i at tilføje BANANATOK (BNA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BNA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BNA på MEXC nu!

BANANATOK (BNA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BNA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BNA prishistorikken nu!

BNA Prisprediktion Vil du vide, hvor BNA måske er på vej hen? Vores BNA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BNA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!