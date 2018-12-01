Blocery (BLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blocery (BLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blocery (BLY) Information Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Officiel hjemmeside: http://blocery.io/ Hvidbog: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Køb BLY nu!

Blocery (BLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blocery (BLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Alle tiders Høj: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 Alle tiders Lav: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Nuværende pris: $ 0.004472 $ 0.004472 $ 0.004472 Få mere at vide om Blocery (BLY) pris

Blocery (BLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blocery (BLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLY's tokenomics, kan du udforske BLY tokens live-pris!

Blocery (BLY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLY prishistorikken nu!

