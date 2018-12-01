Blocery (BLY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Blocery (BLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Blocery (BLY) Information

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

Officiel hjemmeside:
http://blocery.io/
Hvidbog:
https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d

Blocery (BLY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blocery (BLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.36M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 975.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.47M
Alle tiders Høj:
$ 1.50142
Alle tiders Lav:
$ 0.002898288580552685
Nuværende pris:
$ 0.004472
Blocery (BLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Blocery (BLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BLY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BLY's tokenomics, kan du udforske BLY tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.