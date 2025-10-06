UdvekslingDEX+
Den direkte Bluwhale Points pris i dag er 0.00143 USD. Følg med i realtid BLUP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BLUP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Bluwhale Points-kurs(BLUP)

1 BLUP til USD direkte pris:

$0.00143
$0.00143$0.00143
0.00%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:00:37 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.001424
$ 0.001424$ 0.001424
24H lav
$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436
24H høj

$ 0.001424
$ 0.001424$ 0.001424

$ 0.001436
$ 0.001436$ 0.001436

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-19.67%

-19.67%

Bluwhale Points (BLUP) realtidsprisen er $ 0.00143. I løbet af de sidste 24 timer har BLUP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.001424 og et højdepunkt på $ 0.001436, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLUPs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, BLUP har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -19.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bluwhale Points (BLUP) Markedsinformation

--
----

$ 4.01K
$ 4.01K$ 4.01K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på Bluwhale Points er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 4.01K. Det cirkulerende forsyning af BLUP er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.43M.

Bluwhale Points (BLUP) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Bluwhale Points i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ -0.002003-58.35%
60 dage$ -0.003621-71.69%
90 dage$ -0.00107-42.80%
Bluwhale Points Prisændring i dag

I dag BLUP blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Bluwhale Points 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.002003 (-58.35%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Bluwhale Points 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BLUP sås en ændring af $ -0.003621 (-71.69%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Bluwhale Points 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00107 (-42.80%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Bluwhale Points (BLUP)?

Tjek Bluwhale PointsPrishistorik-siden nu.

Hvad er Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBluwhale Pointsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBLUPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Bluwhale Points på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Bluwhale Points købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Bluwhale Points Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bluwhale Points (BLUP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bluwhale Points (BLUP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bluwhale Points.

Tjek Bluwhale Points prisprediktion nu!

Bluwhale Points (BLUP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bluwhale Points (BLUP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BLUP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Bluwhale Points (BLUP)

Leder du efter, hvordan du køber Bluwhale Points? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Bluwhale Points på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Bluwhale Points Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Bluwhale Points, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Bluwhale Points hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Bluwhale Points

Hvor meget er Bluwhale Points (BLUP) værd i dag?
Den direkte BLUP pris i USD er 0.00143 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BLUP til USD pris?
Den aktuelle pris på BLUPtil USD er $ 0.00143. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Bluwhale Points?
Markedsværdien for BLUP er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BLUP?
Den cirkulerende forsyning af BLUP er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BLUP?
BLUP opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BLUP?
BLUP så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for BLUP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BLUP er $ 4.01K USD.
Bliver BLUP højere i år?
BLUP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BLUP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:00:37 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

