Hvad er Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate. BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBluwhale Pointsinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekBLUPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Bluwhale Points på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Bluwhale Points købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Bluwhale Points Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Bluwhale Points (BLUP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Bluwhale Points (BLUP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Bluwhale Points.

Tjek Bluwhale Points prisprediktion nu!

Bluwhale Points (BLUP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Bluwhale Points (BLUP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BLUP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Bluwhale Points (BLUP)

Leder du efter, hvordan du køber Bluwhale Points? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Bluwhale Points på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BLUP til lokale valutaer

Prøv konverter

Bluwhale Points Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Bluwhale Points, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Bluwhale Points Hvor meget er Bluwhale Points (BLUP) værd i dag? Den direkte BLUP pris i USD er 0.00143 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle BLUP til USD pris? $ 0.00143 . Tjek Den aktuelle pris på BLUPtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Bluwhale Points? Markedsværdien for BLUP er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af BLUP? Den cirkulerende forsyning af BLUP er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på BLUP? BLUP opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BLUP? BLUP så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for BLUP? Direkte 24-timers handelsvolumen for BLUP er $ 4.01K USD . Bliver BLUP højere i år? BLUP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BLUP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Bluwhale Points (BLUP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025