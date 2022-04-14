BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlueMove (BLUEMOVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BlueMove (BLUEMOVE) Information BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. Officiel hjemmeside: https://bluemove.net/ Hvidbog: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Block Explorer: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin Køb BLUEMOVE nu!

BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlueMove (BLUEMOVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Alle tiders Høj: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Alle tiders Lav: $ 0.007666537267199644 $ 0.007666537267199644 $ 0.007666537267199644 Nuværende pris: $ 0.009469 $ 0.009469 $ 0.009469 Få mere at vide om BlueMove (BLUEMOVE) pris

BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlueMove (BLUEMOVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLUEMOVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLUEMOVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLUEMOVE's tokenomics, kan du udforske BLUEMOVE tokens live-pris!

BlueMove (BLUEMOVE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLUEMOVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLUEMOVE prishistorikken nu!

BLUEMOVE Prisprediktion Vil du vide, hvor BLUEMOVE måske er på vej hen? Vores BLUEMOVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLUEMOVE Tokens prisprediktion nu!

