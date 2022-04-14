Bit Ultra (BLT) Tokenomics

Bit Ultra (BLT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Bit Ultra (BLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Bit Ultra (BLT) Information

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Officiel hjemmeside:
https://bit-ultra.com/
Hvidbog:
https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e

Bit Ultra (BLT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bit Ultra (BLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 56.87M
$ 56.87M$ 56.87M
Alle tiders Høj:
$ 0.094735
$ 0.094735$ 0.094735
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.027083
$ 0.027083$ 0.027083

Bit Ultra (BLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Bit Ultra (BLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BLT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BLT's tokenomics, kan du udforske BLT tokens live-pris!

Sådan køber du BLT

Er du interesseret i at tilføje Bit Ultra (BLT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BLT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Bit Ultra (BLT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BLT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BLT Prisprediktion

Vil du vide, hvor BLT måske er på vej hen? Vores BLT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.