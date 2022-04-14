Bit Ultra (BLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bit Ultra (BLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bit Ultra (BLT) Information Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Officiel hjemmeside: https://bit-ultra.com/ Hvidbog: https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e Køb BLT nu!

Bit Ultra (BLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bit Ultra (BLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 56.87M $ 56.87M $ 56.87M Alle tiders Høj: $ 0.094735 $ 0.094735 $ 0.094735 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.027083 $ 0.027083 $ 0.027083 Få mere at vide om Bit Ultra (BLT) pris

Bit Ultra (BLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bit Ultra (BLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLT's tokenomics, kan du udforske BLT tokens live-pris!

Bit Ultra (BLT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLT prishistorikken nu!

BLT Prisprediktion Vil du vide, hvor BLT måske er på vej hen? Vores BLT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLT Tokens prisprediktion nu!

