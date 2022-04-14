BloodLoop (BLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BloodLoop (BLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BloodLoop (BLS) Information Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative. Officiel hjemmeside: https://www.bloodloop.com Hvidbog: https://whitepaper.bloodloop.com Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114 Køb BLS nu!

BloodLoop (BLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BloodLoop (BLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 184.51K $ 184.51K $ 184.51K Samlet udbud $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Cirkulerende forsyning $ 52.42M $ 52.42M $ 52.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Alle tiders Høj: $ 0.53828 $ 0.53828 $ 0.53828 Alle tiders Lav: $ 0.004615887084641656 $ 0.004615887084641656 $ 0.004615887084641656 Nuværende pris: $ 0.00352 $ 0.00352 $ 0.00352 Få mere at vide om BloodLoop (BLS) pris

BloodLoop (BLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BloodLoop (BLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLS's tokenomics, kan du udforske BLS tokens live-pris!

BloodLoop (BLS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLS prishistorikken nu!

BLS Prisprediktion Vil du vide, hvor BLS måske er på vej hen? Vores BLS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLS Tokens prisprediktion nu!

