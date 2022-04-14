Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blockasset (BLOCKASSET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blockasset (BLOCKASSET) Information Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Officiel hjemmeside: https://blockasset.co/ Hvidbog: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Køb BLOCKASSET nu!

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blockasset (BLOCKASSET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Samlet udbud $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Cirkulerende forsyning $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Alle tiders Høj: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 Alle tiders Lav: $ 0.012003318903570837 $ 0.012003318903570837 $ 0.012003318903570837 Nuværende pris: $ 0.01641 $ 0.01641 $ 0.01641 Få mere at vide om Blockasset (BLOCKASSET) pris

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blockasset (BLOCKASSET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOCKASSET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOCKASSET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOCKASSET's tokenomics, kan du udforske BLOCKASSET tokens live-pris!

Sådan køber du BLOCKASSET Er du interesseret i at tilføje Blockasset (BLOCKASSET) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BLOCKASSET, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BLOCKASSET på MEXC nu!

Blockasset (BLOCKASSET) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLOCKASSET hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLOCKASSET prishistorikken nu!

BLOCKASSET Prisprediktion Vil du vide, hvor BLOCKASSET måske er på vej hen? Vores BLOCKASSET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLOCKASSET Tokens prisprediktion nu!

