Blendr Network (BLENDR) Information Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. Officiel hjemmeside: https://www.blendr.network/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Køb BLENDR nu!

Blendr Network (BLENDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blendr Network (BLENDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Samlet udbud $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Cirkulerende forsyning $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Alle tiders Høj: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 Alle tiders Lav: $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 $ 0.025867046431337384 Nuværende pris: $ 0.0511 $ 0.0511 $ 0.0511 Få mere at vide om Blendr Network (BLENDR) pris

Blendr Network (BLENDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blendr Network (BLENDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLENDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLENDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLENDR's tokenomics, kan du udforske BLENDR tokens live-pris!

Blendr Network (BLENDR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLENDR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLENDR prishistorikken nu!

