Biometric Financial (BIOFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Biometric Financial (BIOFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Biometric Financial (BIOFI) Information The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Officiel hjemmeside: https://biometricfinancial.org/home/ Hvidbog: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Køb BIOFI nu!

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Biometric Financial (BIOFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Alle tiders Høj: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Alle tiders Lav: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Nuværende pris: $ 0.0002759 $ 0.0002759 $ 0.0002759 Få mere at vide om Biometric Financial (BIOFI) pris

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Biometric Financial (BIOFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIOFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIOFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIOFI's tokenomics, kan du udforske BIOFI tokens live-pris!

Sådan køber du BIOFI Er du interesseret i at tilføje Biometric Financial (BIOFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BIOFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BIOFI på MEXC nu!

Biometric Financial (BIOFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BIOFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BIOFI prishistorikken nu!

BIOFI Prisprediktion Vil du vide, hvor BIOFI måske er på vej hen? Vores BIOFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIOFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!