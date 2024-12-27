Bitget Token (BGB) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Bitget Token (BGB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Bitget Token (BGB) Information

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Officiel hjemmeside:
https://www.bitget.com/
Hvidbog:
https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Bitget Token (BGB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitget Token (BGB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 5.18B
Samlet udbud
$ 1.14B
Cirkulerende forsyning
$ 1.14B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 5.18B
Alle tiders Høj:
$ 8.54
Alle tiders Lav:
$ 0.05835925
Nuværende pris:
$ 4.54555
Bitget Token (BGB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Bitget Token (BGB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BGB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BGB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BGB's tokenomics, kan du udforske BGB tokens live-pris!

