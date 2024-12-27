Bitget Token (BGB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitget Token (BGB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitget Token (BGB) Information Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Officiel hjemmeside: https://www.bitget.com/ Hvidbog: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Bitget Token (BGB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitget Token (BGB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.18B $ 5.18B $ 5.18B Samlet udbud $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Cirkulerende forsyning $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.18B $ 5.18B $ 5.18B Alle tiders Høj: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Alle tiders Lav: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 Nuværende pris: $ 4.54555 $ 4.54555 $ 4.54555 Få mere at vide om Bitget Token (BGB) pris

Bitget Token (BGB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitget Token (BGB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BGB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BGB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BGB's tokenomics, kan du udforske BGB tokens live-pris!

Sådan køber du BGB Er du interesseret i at tilføje Bitget Token (BGB) til din portefølje?

Bitget Token (BGB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BGB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BGB prishistorikken nu!

BGB Prisprediktion Vil du vide, hvor BGB måske er på vej hen? Vores BGB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BGB Tokens prisprediktion nu!

