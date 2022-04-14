BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Information BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Officiel hjemmeside: https://bossfighters.game/ Hvidbog: https://wiki.bossfighters.game/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2 Køb BFTOKEN nu!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 161.13K $ 161.13K $ 161.13K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 97.97M $ 97.97M $ 97.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Alle tiders Høj: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Alle tiders Lav: $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 Nuværende pris: $ 0.0016447 $ 0.0016447 $ 0.0016447 Få mere at vide om BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) pris

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BFTOKEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BFTOKEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BFTOKEN's tokenomics, kan du udforske BFTOKEN tokens live-pris!

Sådan køber du BFTOKEN Er du interesseret i at tilføje BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BFTOKEN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BFTOKEN på MEXC nu!

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BFTOKEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BFTOKEN prishistorikken nu!

BFTOKEN Prisprediktion Vil du vide, hvor BFTOKEN måske er på vej hen? Vores BFTOKEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BFTOKEN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!