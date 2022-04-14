BoredDragon (BDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BoredDragon (BDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BoredDragon (BDT) Information Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction. Officiel hjemmeside: https://www.boreddragonz.com/ Hvidbog: https://boreddragon.gitbook.io/boreddragon Køb BDT nu!

BoredDragon (BDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BoredDragon (BDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.72B $ 16.72B $ 16.72B Alle tiders Høj: $ 18.061261 $ 18.061261 $ 18.061261 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 16.718626 $ 16.718626 $ 16.718626 Få mere at vide om BoredDragon (BDT) pris

BoredDragon (BDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BoredDragon (BDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BDT's tokenomics, kan du udforske BDT tokens live-pris!

BoredDragon (BDT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BDT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BDT prishistorikken nu!

BDT Prisprediktion Vil du vide, hvor BDT måske er på vej hen? Vores BDT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BDT Tokens prisprediktion nu!

