BabyChita Token (BCT) Information BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it. Officiel hjemmeside: https://www.chitaverse.com/ Hvidbog: https://chitaverse.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2 Køb BCT nu!

BabyChita Token (BCT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BabyChita Token (BCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00020032 $ 0.00020032 $ 0.00020032 Alle tiders Lav: $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 Nuværende pris: $ 0.00000725 $ 0.00000725 $ 0.00000725 Få mere at vide om BabyChita Token (BCT) pris

BabyChita Token (BCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BabyChita Token (BCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCT's tokenomics, kan du udforske BCT tokens live-pris!

BabyChita Token (BCT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BCT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BCT prishistorikken nu!

