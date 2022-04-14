BlackCardCoin (BCCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlackCardCoin (BCCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BlackCardCoin (BCCOIN) Information BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. Officiel hjemmeside: https://blackcardcoin.com Hvidbog: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 Køb BCCOIN nu!

BlackCardCoin (BCCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlackCardCoin (BCCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.96M $ 23.96M $ 23.96M Alle tiders Høj: $ 33 $ 33 $ 33 Alle tiders Lav: $ 0.029521368654668333 $ 0.029521368654668333 $ 0.029521368654668333 Nuværende pris: $ 0.15973 $ 0.15973 $ 0.15973 Få mere at vide om BlackCardCoin (BCCOIN) pris

BlackCardCoin (BCCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlackCardCoin (BCCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCCOIN's tokenomics, kan du udforske BCCOIN tokens live-pris!

