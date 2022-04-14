Blockchain Bets (BCB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blockchain Bets (BCB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blockchain Bets (BCB) Information Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience. Officiel hjemmeside: https://blockchainbets.app Hvidbog: https://blockchainbets.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e Køb BCB nu!

Blockchain Bets (BCB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blockchain Bets (BCB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0648 $ 0.0648 $ 0.0648 Alle tiders Lav: $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 Nuværende pris: $ 0.0014 $ 0.0014 $ 0.0014 Få mere at vide om Blockchain Bets (BCB) pris

Blockchain Bets (BCB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blockchain Bets (BCB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCB's tokenomics, kan du udforske BCB tokens live-pris!

Sådan køber du BCB Er du interesseret i at tilføje Blockchain Bets (BCB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BCB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BCB på MEXC nu!

Blockchain Bets (BCB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BCB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BCB prishistorikken nu!

BCB Prisprediktion Vil du vide, hvor BCB måske er på vej hen? Vores BCB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BCB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!