Based Pepe (BASEDPEPE) Information Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Officiel hjemmeside: https://basedpepe.vip/ Hvidbog: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D Køb BASEDPEPE nu!

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based Pepe (BASEDPEPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 Alle tiders Lav: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 Nuværende pris: $ 0.00000003633 $ 0.00000003633 $ 0.00000003633 Få mere at vide om Based Pepe (BASEDPEPE) pris

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based Pepe (BASEDPEPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BASEDPEPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BASEDPEPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BASEDPEPE's tokenomics, kan du udforske BASEDPEPE tokens live-pris!

Sådan køber du BASEDPEPE Er du interesseret i at tilføje Based Pepe (BASEDPEPE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BASEDPEPE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BASEDPEPE på MEXC nu!

Based Pepe (BASEDPEPE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BASEDPEPE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BASEDPEPE prishistorikken nu!

BASEDPEPE Prisprediktion Vil du vide, hvor BASEDPEPE måske er på vej hen? Vores BASEDPEPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BASEDPEPE Tokens prisprediktion nu!

