Hasbullas Cat (BARSIK) Information Hasbulla's Cat is a memecoin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://barsik.io Block Explorer: https://solscan.io/token/7ZqzGzTNg5tjK1CHTBdGFHyKjBtXdfvAobuGgdt4pump Køb BARSIK nu!

Hasbullas Cat (BARSIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hasbullas Cat (BARSIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 606.37K $ 606.37K $ 606.37K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 606.40K $ 606.40K $ 606.40K Alle tiders Høj: $ 0.2899 $ 0.2899 $ 0.2899 Alle tiders Lav: $ 0.000091734888290781 $ 0.000091734888290781 $ 0.000091734888290781 Nuværende pris: $ 0.0006064 $ 0.0006064 $ 0.0006064 Få mere at vide om Hasbullas Cat (BARSIK) pris

Hasbullas Cat (BARSIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hasbullas Cat (BARSIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BARSIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BARSIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BARSIK's tokenomics, kan du udforske BARSIK tokens live-pris!

Sådan køber du BARSIK Er du interesseret i at tilføje Hasbullas Cat (BARSIK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BARSIK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BARSIK på MEXC nu!

Hasbullas Cat (BARSIK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BARSIK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BARSIK prishistorikken nu!

BARSIK Prisprediktion Vil du vide, hvor BARSIK måske er på vej hen? Vores BARSIK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BARSIK Tokens prisprediktion nu!

