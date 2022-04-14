Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby Swap (BABYSWAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby Swap (BABYSWAP) Information BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Officiel hjemmeside: https://home.babyswap.finance/ Hvidbog: https://docs.babyswap.finance/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 Køb BABYSWAP nu!

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Swap (BABYSWAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 213.96K $ 213.96K $ 213.96K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 620.90M $ 620.90M $ 620.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 344.60K $ 344.60K $ 344.60K Alle tiders Høj: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 Alle tiders Lav: $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 Nuværende pris: $ 0.0003446 $ 0.0003446 $ 0.0003446 Få mere at vide om Baby Swap (BABYSWAP) pris

Baby Swap (BABYSWAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby Swap (BABYSWAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYSWAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYSWAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYSWAP's tokenomics, kan du udforske BABYSWAP tokens live-pris!

