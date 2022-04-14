Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Baby BitCoin (BABYBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Baby BitCoin (BABYBTC) Information Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. Officiel hjemmeside: https://babybtc.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump Køb BABYBTC nu!

Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby BitCoin (BABYBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 336.60K $ 336.60K $ 336.60K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 336.60K $ 336.60K $ 336.60K Alle tiders Høj: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 Alle tiders Lav: $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 Nuværende pris: $ 0.0003366 $ 0.0003366 $ 0.0003366 Få mere at vide om Baby BitCoin (BABYBTC) pris

Baby BitCoin (BABYBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Baby BitCoin (BABYBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BABYBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BABYBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BABYBTC's tokenomics, kan du udforske BABYBTC tokens live-pris!

Baby BitCoin (BABYBTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BABYBTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BABYBTC prishistorikken nu!

BABYBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor BABYBTC måske er på vej hen? Vores BABYBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BABYBTC Tokens prisprediktion nu!

