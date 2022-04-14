Azuro (AZUR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Azuro (AZUR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Azuro (AZUR) Information Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. Officiel hjemmeside: https://azuro.org/ Hvidbog: https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A Køb AZUR nu!

Azuro (AZUR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Azuro (AZUR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 200.74M $ 200.74M $ 200.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Alle tiders Høj: $ 0.23903 $ 0.23903 $ 0.23903 Alle tiders Lav: $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 Nuværende pris: $ 0.00578 $ 0.00578 $ 0.00578 Få mere at vide om Azuro (AZUR) pris

Azuro (AZUR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Azuro (AZUR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AZUR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AZUR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AZUR's tokenomics, kan du udforske AZUR tokens live-pris!

Sådan køber du AZUR Er du interesseret i at tilføje Azuro (AZUR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AZUR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AZUR på MEXC nu!

Azuro (AZUR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AZUR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AZUR prishistorikken nu!

AZUR Prisprediktion Vil du vide, hvor AZUR måske er på vej hen? Vores AZUR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AZUR Tokens prisprediktion nu!

