ChainAware (AWARE) Information ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Officiel hjemmeside: https://ChainAware.ai Hvidbog: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a

ChainAware (AWARE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChainAware (AWARE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 225.08K $ 225.08K $ 225.08K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 611.20K $ 611.20K $ 611.20K Alle tiders Høj: $ 501 $ 501 $ 501 Alle tiders Lav: $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 Nuværende pris: $ 0.006112 $ 0.006112 $ 0.006112 Få mere at vide om ChainAware (AWARE) pris

ChainAware (AWARE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ChainAware (AWARE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AWARE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AWARE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AWARE's tokenomics, kan du udforske AWARE tokens live-pris!

